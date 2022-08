Preço da gasolina em mínimos de mais de três meses e gasóleo no valor mais baixo desde fim de maio

Os preços dos combustíveis voltam a descer esta semana, com o preço eficiente calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) a fixar-se em 1,848 euros por litro na gasolina 95 simples e em 1,821 euros no gasóleo simples.Estes valores traduzem descidas semanais de 9,5 cêntimos na gasolina e de 9,2 cêntimos no gasóleo, tendo por referência o preço eficiente da semana passada.Nas últimas quatro semanas, o preço eficiente da gasolina baixou 21,2 cêntimos e é o valor mais baixo desde pelo menos abril. Já em igual período de tempo, o preço do litro de gasóleo recuou 14,1 cêntimos, mínimo desde 30 de maio.