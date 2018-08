O preço da gasolina vai voltar a subir nos postos de abastecimento em Portugal a partir da próxima semana, embora o preço por litro deste combustível permaneça abaixo dos 1,60 euros.

Fonte do sector adianta que o agravamento de preços deverá ser de 1 cêntimo por litro na gasolina, enquanto o gasóleo deverá seguir o caminho oposto e baixar 0,5 cêntimos.

Continuar a ler

A confirmarem-se estas variações, o preço da gasolina simples irá aumentar para 1,595 euros por litro. De acordo com a DGEG, na última segunda-feira este combustível tinha aumentado 1,3 cêntimos para 1,585 euros. Uma subida que ficou substancialmente abaixo do aumento de 3 cêntimos para que apontavam os cálculos tendo em conta a variação dos combustíveis nos mercados na semana anterior.



Ao contrário do que é habitual, as cotações dos combustíveis nos mercados têm negociado mais desligadas das variações do petróleo. Esta semana o Brent recua mais de 1%, sendo que em Julho sofreu a maior queda em dois anos. Já os combustíveis cotados nos mercados não têm negociado com tendência tão negativa e esta semana a gasolina até valorizou.

Esta semana a tonelada métrica da gasolina registou um aumento médio de 1%, enquanto no gasóleo a variação foi de igual dimensão mas de sinal contrário.