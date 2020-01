Preço médio das casas vendidas supera os 300.000 euros mas valor das rendas cai

O preço médio de venda das casas aumentou 9% no segundo semestre de 2019, em comparação com os seis meses equivalentes do ano anterior. Já no arrendamento, a tendência é diametralmente oposta: caiu 9% no mesmo período.

Os dados recolhidos pelo site Imovirtual na sua plataforma detetam um preço médio de venda das casas de 325.491 euros na segunda metade de 2019, quando no ano anterior a média era de 299.140 euros. Esta é uma subida de 9%, simétrica à registada no arrendamento. O preço médio anunciado das rendas passou de 1.283 euros para 1.164 euros.

O volume de anúncios para venda e para arrendamento também é marcadamente distinto: os anúncios publicados com ofertas de venda no Imovirtual aumentaram 11%, enquanto o número de anúncios de arrendamento cresceu 73%.

Lisboa, Faro e Madeira destacam-se como os distritos com o preço médio de venda mais elevado. Na capital, a quantia ultrapassa o meio milhão (520.645 euros), em Faro fica pouco abaixo desta fasquia (429.573 euros) e a ilha portuguesa fica nos 310.849 euros. Aveiro consegue ainda a medalha do distrito onde os preços mais subiram neste intervalo de tempo: de 179.490 euros para 203.920 euros, ou seja, uma subida de 14%.

A pressionar a média estão, em oposição, Castelo Branco (118.827€), Beja (125.162€) e Guarda (135.113€), os distritos onde os valores de venda são mais baixos.

No arrendamento, os extremos mantêm-se praticamente os mesmos, mas há diferenças. Porto substitui Faro no pódio e é o segundo distrito onde as rendas são mais caras, numa média de 1.104 euros. Em primeiro fica novamente Lisboa, nos 1.532 euros, registando uma quebra de 10%, e a Madeira fecha o trio com uma média de 890 euros (menos 15% que no ano anterior). O distrito que onde as rendas mais caíram foi Faro, que regista uma descida de 20%. O mais barato volta a ser Guarda, nos 313 euros, imediatamente abaixo de Portalegre (348 euros) e Beja (424 euros). Guarda e Beja apresentam um decréscimo de preço médio anunciado significativo: -23%.