Preços de bilhetes de avião entre Reino Unido e Portugal aumentam 500%

Os preços para os bilhetes de avião a partir do Reino Unido e com destino para Faro - o aeroporto privilegiado pelos turistas britânicos que procuram visitar o Algarve - registaram um aumento na ordem dos 500% durante a noite depois de ter sido anunciado que o Reino Unido ia tirar Portugal da lista negra de países.





"Como com todos os países nos corredores aéreos, tenham noção que as coisas podem mudar rapidamente. Viajem só se puderem ficar inesperadamente de quarentena durante 14 dias (falo por experiência própria)!", informou esta quinta-feira o ministro dos Transportes britânico Grant Schapps.

Foi anunciado esta quinta-feira que os britânicos vão poder visitar Portugal sem terem de se submeter a um isolamento quando voltarem ao seu país. Esta decisão levou a que milhares de britânicos se apressassem a marcar viagens para o sul mais solarengo do nosso país. Mas com esta corrida aos bilhetes, os preços dos mesmos aumentaram exponencialmente. Os bilhetes estavam a custar cerca de 35 libras (perto de 40 euros) e passaram para as 190 libras (212 euros) durante a noite.Segundo uma pesquisa rápida, uma viagem de ida e volta entre Londres e Faro tem um preço a rondar os 300 euros, com alguns voos a custarem mais de 500 euros.De acordo com os dados de aviação prestados pelos analistas da Cirium, até ao início das aulas em Inglaterra estão programados 719 voos entre o Reino Unido e Portugal, com 128 mil lugares para passageiros.Por outro lado, a Croácia e Trinidade e Tobago deverão sair da lista. O Reino Unido está a vigiar a Áustria, Suíça e Grécia devido a um aumento nas infeções.

O mesmo comunicado refere que a "TAP oferece hoje um total de 30 frequências semanais entre o Reino Unido (Londres e Manchester) e Portugal, 23 à partida de Lisboa e sete à partida do Porto, e uma excelente conectividade para o Algarve e os arquipélagos portugueses: os Açores e a Madeira". Já a "lista de voos será ajustada sempre que as circunstancias o exijam, face à dinâmica da evolução das imposições e restrições dos vários países bem como da evolução da procura".