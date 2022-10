Preços do gasóleo e da gasolina sobem ligeiramente na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira, 3 de outubro, tanto o preço da gasolina como do gasóleo devem subir, ainda que de forma ligeira. A semana foi particularmente volátil tanto para o petróleo como para ambos os derivados que subiram até meados da semana, para depois voltarem a adotar uma trajetória descendente.

De acordo com os cálculos do Negócios, o preço da gasolina simples 95 deverá assim subir cerca de um cêntimo para 1,695 euros por litro. Já o gasóleo simples deverá registar um aumento mais expressivo na ordem dos dois cêntimos para 1,761 euros por litro, o valor mais alto em três semanas.

Tanto o petróleo como os derivados atravessaram uma semana atribulada. Por um lado, a China emitiu novas quotas de importação e exportação de ouro negro, à medida que tenta reavivar uma economia afetada por confinamentos, desencadeados pelas novas vagas de covid-19.

Por outro lado, o apertar da política monetária em todo mundo, tem levado os investidores a temerem um abrandamento na Zona Euro, a anteciparem uma inevitável recessão que tem como consequência a redução da procura pelo ouro negro. O petróleo está prestes a registar o primeiro trimestre de perdas em dois anos.



Desde o início do mês de setembro, o gasóleo caiu 12 cêntimos - a queda mais expressiva desde maio - enquanto o preço da gasolina derrapou nove cêntimos. Já no acumulado do ano, o gasóleo valorizou no entanto 17% e a gasolina cresceu 2%.

Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

A evolução dos preços da gasolina e do gasóleo nas bombas considera já o alívio da carga fiscal sobre os combustíveis através do mecanismo semanal de revisão do ISP e a descida das taxas unitárias deste imposto para o equivalente a uma taxa do IVA.

Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).