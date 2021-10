Preços dos combustíveis recuam ligeiramente na próxima semana

Os preços dos combustíveis deverão registar uma ligeira descida a partir da próxima segunda-feira, dia 1 de novembro, de acordo com os cálculos do Negócios com base nos números da DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia. No caso da gasolina simples 95, a queda deve ser de cerca de 1 cêntimo por litro para os 1,719 euros, enquanto que no caso do gasóleo simples os preços deverão diminuir meio cêntimo para os 1,519 euros por litro. Leia aqui o artigo completo.