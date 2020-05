Atestar o depósito em Portugal ficará mais caro a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de maio, com os preços da gasolina e do gasóleo com margem para registarem a maior subida desde o início deste ano.





De acordo com os cálculos do Negócios, o preço da gasolina simples 95 deverá sofrer um aumento de 3 cêntimos para os 1,291 euros por litro. No caso do gasóleo simples, a subida será ligeiramente superior (+3,7 cêntimos) para os 1,176 euros por litro. A confirmar-se, estes serão os maiores aumentos semanais desde a semana iniciada a 6 de janeiro deste ano, avança o 'Negócios'