Preços dos combustíveis vão subir pela sétima semana seguida

Os preços dos combustíveis deverão sofrer um novo aumento a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de junho, o que irá representar a sétima semana consecutiva de subidas.





De acordo com os cálculos do Negócios , há margem para um ganho de cerca de um cêntimo por litro tanto no gasóleo simples, como na gasolina simples 95. A confirmar-se esta subida, os preços deverão fixar-se nos 1,1987 euros e 1,360 euros por litro, respetivamente.Significa isto que os preços da gasolina se vão manter em máximos de 16 de março deste ano, na véspera de ter sido decretado o Estado de Emergência em Portugal, para conter a propagação da covid-19. O gasóleo vai permanecer também em máximos de 20 de abril.