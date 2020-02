Preços dos combustíveis vão ter a maior subida semanal deste ano

Atestar o depósito de um carro com um motor a diesel ou a gasolina vai ficar mais caro a partir da próxima segunda-feira, dia 24 de fevereiro, segundo os cálculos do Negócios.



Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



A subida dos preços dos combustíveis acompanha também a valorização do preço do petróleo Brent, que serve se referência para Portugal.