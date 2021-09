Os preços da gasolina e gasóleo vão registar subidas pela quarta semana consecutiva, a partir da próxima segunda-feira, dia 20 de setembro, com ambos os ativos a regressarem a máximos de 2012, quando Portugal atravessava a crise de dívida soberana.





De acordo com os cálculos do Negócios, o preço da gasolina simples 95 deverá subir cerca de 1,5 cêntimos para os 1,688 euros por litro. Só este ano, o preço deste ativo já aumentou 27 cêntimos por litro, ou 20% face a dezembro do ano passado.No caso do gasóleo virá também um novo aumento, tal como aconteceu nas últimas três semanas. Só que desta vez, a subida semanal do preço será a maior desde fevereiro deste ano (2 cêntimos para os 1,477 euros). Este ano, o gasóleo está cerca de 21 cêntimos mais caro em comparação com o ano anterior.