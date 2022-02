Preços dos combustíveis voltam a subir pela sétima semana consecutiva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os preços dos combustíveis vão acompanhar mais uma vez a "montanha russa" da cotação do petróleo no mercado internacional. Desde o dia 27 de dezembro que a gasolina e o gasóleo estão mais caros, sendo assim, a sétima semana consecutiva em que o preço dos derivados do "ouro negro" aumentam.

A partir de segunda-feira, dia sete de fevereiro, tanto o gasóleo como a gasolina vão custar mais nos postos de abastecimento em Portugal, de acordo com os cálculos do 'Negócios'.