Presidente chinês telefonou a Marcelo Rebelo de Sousa e um dos temas foi a pandemia do coronavírus

O presidente da República Popular da China telefonou ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Um dos temas abordados pelos presidentes foi a evolução da pandemia do coronavírus a nível nacional e internacional.





"O Presidente Xi Jinping ligou esta tarde ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, tendo os dois Chefes de Estado abordado temas de interesse bilateral e multilateral, em particular a atual pandemia global e a evolução da situação em cada um dos dois países. Sobre essa evolução falou cada um dos Presidentes, explicando o processo nacional. O Presidente da República Portuguesa aproveitou a ocasião para sublinhar a importância da coordenação internacional e no quadro das instituições multilaterais para enfrentar os desafios comuns, incluindo na resposta da comunidade internacional ao novo coronavírus e na necessidade de atuar de forma efetiva, tanto no âmbito sanitário global, como dos desafios da paz e segurança que a pandemia coloca. Neste contexto, os Presidentes salientaram a cooperação em curso entre os dois países, nomeadamente no setor de material hospitalar produzido na China e necessário ao combate da Covid-19 em Portugal. O Presidente da República Portuguesa agradeceu os contributos de cidadãos e entidades chinesas, que doaram desse material ao Povo Português. Mais aproveitou para solicitar a intervenção do Presidente Chinês face ao atraso na entrega de material, nomeadamente ventiladores, encomendado e pago por Portugal, tendo o Presidente Chinês assegurado que tudo iria fazer para mais rápida resolução do assunto. Os dois Presidentes abordaram depois as consequências da pandemia na economia e na sociedade à escala universal, no contexto das estratégias diferenciadas de desenvolvimento, e renovaram o interesse no aprofundamento das relações luso-chinesas e sino-europeias baseadas nos princípios da amizade, cooperação e respeito mútuo", lê-se no site da Presidência.