Presidente da CDP reuniu-se com Paulo Raimundo

Daniel Monteiro, presidente da Confederação de Desporto de Portugal (CDP), reuniu-se esta sexta-feira com Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, com o objetivo de discutir as questões cruciais que afetam o desporto em Portugal.No encontro, que se realizou na sede do partido, Daniel Monteiro apresentou a Paulo Raimundo as prioridades reformistas para o desenvolvimento do desporto, que o próximo governo deverá concretizar. Tendo em conta o processo eleitoral, o presidente da CDP salientou a necessidade de colocar o setor na agenda política.