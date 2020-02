Presidente do Tribunal da Relação nega convites do Benfica

Orlando Nascimento, presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, negou ao 'Expresso' qualquer envolvimento com o Benfica. "Não recebi qualquer convite para jogos de futebol do Benfica ou de qualquer outro clube. A última vez que fui ao futebol foi nos anos 70, um jogo de juniores, e como havia pancada nunca mais voltei", disse o magistrado, um dos 44 citados numa lista apontada por Ana Gomes com vários nomes de juízes supostamente convidados pelos encarnados para assistir a jogos de futebol.





As palavras de Orlando Nascimento surgem depois de António Piçarra, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ter igualmente desmentido qualquer envolvimento com o clube encarnado . "Esclareço que nunca aceitei convites de qualquer clube de futebol para assistir a jogos", declarou à Lusa António Joaquim Piçarra, acrescentando: "Repudio, em nome pessoal e como presidente do STJ e do Conselho Superior da Magistratura [CSM ], insinuações gerais de parcialidade da justiça que têm surgido a este propósito".