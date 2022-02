Presidente ucraniano aceita negociações com a Rússia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordou com as negociações sobre a guerra na Ucrânia com a Rússia. De acordo com a AFP e o The Guardian, as delegações russa e ucraniana vão reunir sem pré-condições. As negociações vão dar-se na fronteira entre a Rússia e a Bielorrússia.De acordo com o jornal Kiev Independent, o presidente bielorrusso Lukashenko assume as responsabilidades para assegurar que todos os aviões, helicópteros e mísseis colocados no seu país se mantêm no solo durante a viagem da delegação ucraniana.