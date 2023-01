Preso líder da máfia siciliana. Estava foragido há quase 30 anos

A polícia italiana prendeu Matteo Messina Denaro. É suspeito de liderar a máfia siciliana Cosa Nostra, que era procurado desde 1993.Matteo Messina Denaro era o líder da máfia mais procurado de Itália e acabou detido esta segunda-feira, em Palermo, numa clínica privada. Segundo as autoridades, o detido não ofereceu resistência e encontra-se agora numa localização secreta.O alegado líder da Cosa Nostra, de 60 anos, tinha vindo a alargar o seu poder a outros braços da máfia siciliana, especialmente depois das detenções de Totò Riina e dos irmãos Bernardo e Graviano Provenzano.Matteo Denaro foi condenado in absentia a prisão perpétua pelo seu envolvimento nos assassinatos dos procuradores anti-máfia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, em 1992. Também enfrenta uma pena de prisão perpétua por atentados à bomba em Florença, Roma e Milão que mataram 10 pessoas, em 1993.Entre os crimes de que é acusado está ainda o rapto de um menino de 12 anos, Giuseppe Di Matteo, numa tentaiva de impedir o seu pai de entregar provas contra a máfia. O rapaz foi raptado em 1993 e mantido em cativeiro durante dois anos, antes de ser estrangulado e o seu corpo dissolvido em ácido.A polícia indicou em setembro de 2022 que acreditava que, apesar do seu longo desaparecimento, Matteo Denaro ainda conseguia comandar o braço da máfia na área de Trapani, a cidade siciliana base da Cosa Nostra.A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, já reagiu dizendo que o "Estado mostra que não se rende", escreveu no Twitter . Recordou ainda que esta detenção foi feita quando se comemoram 30 anos da detenção de outro líder da máfia - Totò Riina.Entretanto, o ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi já reagiu a esta detenção. No Twitter, escreveu que esta detenção é "uma belíssima notícia". "É um dia de festa para todo o país."