Prestação da casa pode subir até 262 euros em julho

Apesar de 41% do "stock" de crédito da casa, exclusivamente para habitação própria permanente a taxa variável ter como indexante a Euribor a 12 meses, com as outras maturidades, de seis e três meses, a perfazerem 34% e 23%, respetivamente, nos novos contratos a tendência tem invertido.



Em abril, o montante de novos empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável era maioritariamente contratualizado através da Euribor a seis meses (58%), seguido pela Euribor a 12 meses com 25% e a Euribor a três meses com 14%.

A prestação do crédito à habitação, para as maturidades indexadas à Euribor e cujas taxas vão ser atualizadas no mês de julho, pode subir até 262 euros.As contas são da Deco Proteste, que tem como base um cenário de um crédito contratualizado a 30 anos, um spread de 1%, um montante de 150 mil euros e resulta das médias das Euribor até 30 de junho.No caso de o crédito da casa estar associado a uma Euribor a 12 meses - que inclui 41% do "stock" de empréstimos para habitação própria permanente, segundo o Banco de Portugal - é onde se regista o maior salto, de 262,48 euros, passando de uma prestação de 543,49 euros para 805,87 euros. A taxa deverá passar de 0,852%, ainda abaixo de 1%, para 4,007% no próximo mês.Já no caso da Euribor a seis meses, com uma média de 3,825% face a 2,560%, a subida é de 110,67 euros, passando de uma mensalidade de 678,6 euros para 789,27 euros em julho.Finalmente, no caso da Euribor a três meses, a taxa sobe de 2,911% para 3,536%, o aumento é de 54,79 euros, de 708,45 euros para 763,24 euros em julho.