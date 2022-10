Prestação da casa sobe até 50% em novembro

Os juros do crédito à habitação vão voltar a subir já este mês de novembro e as simulações apontam para agravamentos entre os 15% e os 50%. Isto numa altura em que o Governo prepara para anunciar medidas para aliviar o bolso das famílias que estão a ser mais afetadas pelo aumento dos encargos com o empréstimo da casa.Os resultados das simulações são noticiados nesta segunda-feira, 31 de outubro pelo Eco.No caso da Euribor a 6 meses, a usada pela maioria das famílias no crédito à habitação, e tendo como exemplo um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, com um spread (margem comercial do banco) de 1%, a prestação que vai pagar nos próximos seis meses irá subir para mais de 630 euros, um aumento de cerca de 158,62 euros (+33%) em relação à prestação que pagava desde maio.Recorde-se que s taxas Euribor têm registado subidas impressionantes mês após mês, refletindo o aperto monetário do Banco Central Europeu (BCE) num esforço para fazer vergar a escalada da inflação.