Prestações da casa podem aumentar até 60% em 18 meses

As subidas das taxas de juro têm sido constantes e as expectativas apontam para ainda mais aumentos no futuro. Segundo o Expresso , a prestação mensal pode subir quase 60% até julho de 2023.O semanário escreve que uma prestação no valor de €446 em janeiro deste ano subiu para €494 em julho e deve chegar aos €672 no arranque de 2023 e em julho do próximo ano pode mesmo atingir os 707 euros (o que representa uma subida de 59% em 18 meses), citando simulações da Deco/Proteste, para um crédito de 150 mil euros.