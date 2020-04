Primeiro-ministro britânico Boris Johnson recupera e sai dos cuidados intensivos

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recuperou da infeção por coronavírus e saiu dos cuidados intensivos esta quinta-feira. De acordo com a agência Reuters, a informação foi avançada por um porta-voz de Boris Johnson.





Recorde que o primeiro-ministro britânico deu entrada no hospital St. Thomas, em Londres, no passado domingo à noite. Boris Johnson teve de ir realizar exames devido à infeção por Covid-19. Foi, no dia seguinte, internado nos Cuidados Intensivos porque os sintomas, nomeadamente febres altas, começaram a agravar-se.

O estado de saúde do primeiro-ministro britânico começou a apresentar melhorias esta quarta-feira.

Segundo avançava o ministro das Finanças Rishi Sunak, Boris Johnson, infetado com o novo coronavírus e internado depois de ter estado dez dias em casa, já se sentava na cama e interagia com a equipa médica.

"O primeiro-ministro foi transferido esta noite dos cuidados intensivos para a ala de internamento, onde receberá uma monitorização rigorosa durante a fase inicial da sua recuperação", disse o porta-voz.