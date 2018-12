Procurador investigava Álvaro Sobrinho e ia ao Estádio da Luz com o advogado

Orlando Figueira, o procurador que, em 2011, estava a investigar o banqueiro angolano Álvaro Sobrinho ia ao futebol com o advogado deste último. Esta revelação consta de uma nova vaga de emails do Benfica divulgados pelo blog "mercadodebenficapolvo.wordpress.com". Numa comunicação enviada por Ana Paula Godinho do Departamento de Relações Públicas para o administrador executivo Domingos Soares Oliveira, em Agosto de 2011, faz-se referência à presença de Orlando Figueira e do filho no camarote presidencial como "convidados do dr- João Rodrigues".Ora, João Rodrigues, como recentemente confirmou em tribunal o juiz Carlos Alexandre , chegou a representar o banqueiro angolano. Aliás, durante a sua inquirição como testemunha no processo "Operação Fizz", Carlos Alexandre adiantou que o primeiro contacto que Orlando Figueira teve para trabalhar no sector privado partiu, precisamente, de João Rodrigues, "enquanto advogado de Álvaro Sobrinho". Em julho de 2011, João Rodrigues, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, estaria nessa condição, porque só em Novembro daquele ano é que surgiu Artur Marques como advogado do banqueiro angolano, refere a 'Sábado'.