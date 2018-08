Portugal está longe de ser um dos países da União Europeia que mais produz cerveja. Essa liderança pertence à Alemanha, ao Reino Unido, Polónia, Holanda, Espanha e Bélgica. No entanto, Portugal destaca-se por ser um dos países europeus onde a produção mais cresce: disparou 11% em 2017, apenas superado pelo crescimento da produção holandesa e britânica.Esta sexta-feira, 3 de Agosto, celebra-se o Dia Mundial da Cerveja e o Eurostat comemora-o com a divulgação de estatísticas sobre a bebida. Em termos agregados, a produção de cerveja na União Europeia foi equivalente a quase 81 litros por habitante. No total, foram produzidos 41 mil milhões de litros de cerveja com álcool, mais 2,5 mil milhões do que em 2016.Além da cerveja com álcool, a União Europeia produziu cerca de 900 milhões de litros de cerveja com 0,5% de álcool ou mesmo nenhum conteúdo alcoólico.Do total de produção, cerca de uma em cada cinco cervejas foi produzida na Alemanha, o que corresponde a 20%. Segue-se o Reino Unido com uma quota de 14%, a Polónia com 10%, a Holanda com 9%, Espanha com 9% e a Bélgica com 6%.Desses países, o que mais viu a sua produção crescer foi a Holanda. A produção holandesa aumentou 48% num só ano. A seguir surge o Reino Unido com uma subida de 14% e depois Portugal com um aumento de 11%.Mas também houve descidas. Na Grécia a produção sofreu uma queda de 9%, assim como na Eslováquia (-5%), na Bulgária (-4%) e na Lituânia (-4%).A Holanda destaca-se também por ser o país da União Europeia que mais cerveja exporta. No total, exportou 1,9 mil milhões de litros no ano passado, o que representa metade da sua produção. No top dos exportadores surge ainda a Bélgica e a Alemanha, ambas com 1,6 mil milhões de cerveja exportada, França (0,7 mil milhões) e o Reino Unido (0,6 mil milhões).O destino é, maioritariamente, os Estados Unidos. Ao todo, o mercado norte-americano absorveu 1,1 mil milhões de litros de cerveja com álcool, o que representa 31% do total das exportações da UE para fora do mercado comunitário. Segue-se a China com 520 milhões, o Canadá com 210 milhões e a Coreia do Sul com 175 milhões.Mas os consumidores europeus não bebem apenas cerveja europeia, apesar de esta ser a esmagadora maioria. Do México chegam 221 milhões de litros de cerveja para a União Europeia.Recorde-se que este ano a escassez de dióxido de carbono está a afectar a produção de cerveja na União Europeia, ainda que este não seja, para já, um problema de Portugal.