Produtora Joana Domingues integra direção da Academia de Cinema Europeu

A produtora portuguesa Joana Domingues, da Caracol Studios, foi eleita membro da direção da Academia de Cinema Europeu, uma nomeação segunda-feira anunciado.



De acordo com a Caracol Studios, Joana Domingues foi eleita numa assembleia-geral da academia, a 8 de dezembro, assumindo a representação de Portugal e Espanha, juntamente com o produtor espanhol Antonio Saura. "Como produtora, como mulher e como portuguesa sinto uma alegria e uma responsabilidade enormes com esta eleição. Nesse sentido, conto trabalhar de forma bastante próxima com os restantes elementos do Board da EFA para aprender com a sua experiência e também para partilhar com eles algumas ideias, projectos e iniciativas", assumiu Joana Domingues nas redes sociais.

A Academia de Cinema Europeu foi fundada em 1989 com o propósito de "defender os interesses da indústria cinematográfica europeia", e o primeiro presidente foi o realizador sueco Ingmar Bergman.





Atualmente, a academia é presidida pela realizadora polaca Agnieszka Holland e integra cerca de 4.200 membros. Uma das iniciativas de maior visibilidade da academia é a atribuição dos prémios do cinema europeu.

Joana Domingues, 33 anos, é uma das sócias fundadoras da produtora independente Caracol Studios, "focada na produção de projetos que abordem temas socialmente relevantes e com apelo nacional e internacional", refere em nota de imprensa.

Desde 2016, Joana Domingues produziu os filmes "Carga" (2018) e Sombra" (2021), de Bruno Gascon, e a série "Evadidos", também do mesmo realizador, com estreia marcada para 2022. Atualmente tem em pré-produção "Outono", primeira longa-metragem de António Sequeira.

Em 2019 integrou o programa "MatchMe!", do festival de Locarno (Suíça), dedicada a jovens produtores de cinema.