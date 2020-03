Uma mulher infetada com o novo coronavírus é professora na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Roque Gameiro, na Amadora. Segundo o Correio da Manhã, as aulas de algumas turmas foram suspensas



Segundo a TSF, a professora ensina Físico-Química a alunos do 7.º ano, que ficarão agora em isolamento.



A professora esteve em Itália durante as férias do Carnaval.