Profissionais de saúde do privado vão receber vacina da Moderna

A ministra da Saúde, Marta Temido, informou esta sexta-feira que a vacina da Moderna vai ser administrada a profissionais de saúde prioritários privados que têm colaborado no tratamento a doentes covid-19.





Portugal vai receber 8.400 doses da Moderna (que também necessita de duas doses para surtir efeito completo) esta semana, em data incerta. Na semana que começa a 25 de janeiro deverão chegar mais 11 mil doses desta vacina, referiu a governante durante ponto de situação da vacinação feito esta segunda-feira. "Na semana 19 de janeiro prevê-se entrega de vacinas da Pfzier e a 25 de janeiro nova entrega de vacinas da Pfizer e da Moderna", revelou."Esta manhã tivemos a entrega de 79 mil vacinas hoje de manhã da Pfizer/BioNTech", revelou ainda a ministra que informou ainda uqe entre 26 de dezembro e a passada sexta-feira já tinham sido vacinadas 74 mil pessoas, entre profissionais do Serviço Nacional de Saúde, profissionais do hospital das Forças Armadas, do Instituto Nacional de Emergência Médica e a profissionais e residentes de lares.As novas vacinas da Pfizer vaõ ser alocadas, na sua maioria, a lares de idosos, mas também a profissionais do SNS e profissionais de saúde do INSA e profissionais de saúde da GNR.Marta Temido disse ainda que a partir desta semana todas as seis doses que vêm nos frascos da Pfizer vão ser administradas.