Programa Alimentar Mundial vence Nobel da Paz

O vencedor do Nobel da Paz 2020, atribuído pelo Comité do Nobel Noruegês, é o Programa Alimentar Mundial, a maior agência humanitária do mundo que fornece em média a cada ano, alimentos a 90 milhões de pessoas em 80 países, incluindo 58 milhões de crianças.



Existiam 318 candidatos ao prémio, o quarto maior número de nomeados de sempre. Entre estes estavam 211 indivíduos e 107 organizações.