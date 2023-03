Projeto aPalavra celebra primeiro aniversário com evento 'O Lado B do Futebol'

O Projeto aPalavra vai realizar o evento 'O Lado B do Futebol' a 11 de março, pelas 18 horas, no Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves.Esta iniciativa, que celebra o primeiro aniversário do referido projeto, tem parceria do Futebol Solidário e conta ainda com as participações de Luís Marvão (musíco e apresentador), Filipe Gonçalves (igualmente músico e apresentador) e ainda de Ary Rafeiro (músico e rapper brasileiro)A missão do Projeto aPalavra, uma associação sem fins lucrativos, é ajudar quem mais precisa, através da prática desportiva, realçando a solidariedade e garantindo assistência e apoio social.Grande parte dos onze embaixadores deste projeto estão, ou já estiveram, ligados ao futebol: Vítor Severino, Miguel Mazeda, Ricardo Rocha, Paulo Madeira, Idalécio Rosa, João Aroso, Nuno Presume, Silvia Sampaio, Ricardo Valente, Dan Alves e Neno. Para além disso, Fernando Meira, antigo internacional português, faz parte da direção do mesmo.Uma ligação ao futebol que se estende também à Comissão de Honra do projeto: Nuno Gomes, PauloMadeira, Eduardo, Chiquinho, Ricardo Ribeiro, Nuno Assis, Jorge Fernandes, Nelson Monte, Flávio Meireles, Vicente Gomes, Paulo Rodrigues, Débora Madeira, Hugo Conceição, Clara Castro, Helena Oliveira, Gilda Torrão e Leonor Lopes.