O projeto da Rádio Estádio, iniciado oficialmente na final da Taça de Portugal, em maio do ano passado, foi dado por concluído, em função das dificuldades económicas que o viabilizem para o futuro.



A decisão foi esta sexta-feira à noite comunicada a todos os colaboradores, a maior parte com dois meses de ordenados em atraso e o subsídio de Natal de 2019 por liquidar.





A emissão continua no ar, este sábado, mas sem os populares relatos, conforme era habitual numa rádio que chegou a ganhar alguma evidência no meio, mas que termina desta forma precoce ao fim de pouco mais de dez meses de atividade.Na próxima 3ª feira há uma reunião para que todos os profissionais percebam os direitos que têm, mas este é um cenário que se desenhava há algum tempo, a partir do momento em que havia a possibilidade do projeto ser financiado por um investidor, algo que acabou por não se concretizar.