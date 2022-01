PS vence as eleições legislativas, segundo as primeiras projeções

As projeções dos resultados eleitorais divulgadas por RTP, SIC, TVI e CMTV dão a vitória ao PS nas eleições legislativas de hoje, com entre 36,6% e 42,6% dos votos, seguindo-se o PSD, com entre 26,7% e 32,7%.De acordo com as projeções, o Chega tem entre 3,8% e 8,5% enquanto a Iniciativa Liberal (IL) entre 3,5% e 8,5%. Bloco de Esquerda pode ter de 2,4% a 7% e a CDU de 2,5% a 6,8%.O intervalo de projeções para o CDS-PP vão de 0,1% a 3,6%, enquanto para o PAN a variação é de 0,2% a 3,7%. Para o Livre, as projeções variam entre 0,2% e 3,7%.O Partido Socialista (PS) vence as Legislativas elegendo entre 108 e 120 deputados (42,6%-36,6%) de acordo com a sondagem Intercampus para a CM/CMTV/Jornal Negócios. O Partido Social Democrata (PSD) elegerá entre 77 e 89 parlamentares (32,7%-26,7%).O Chega poderá eleger entre 6 a 12 deputados (3,8%-7,8%), o mesmo número previsto para a Iniciativa Liberal (3,5%-7,5%).O Bloco de Esquerda (BE) elegerá entre 4 e 10 deputados (2,4%-6,4%) e o CDU poderá eleger entre 3 e 9 parlamentares (2,5%-6,5%).O PAN poderá eleger até 4 deputados (0,2%-3,7%),o CDS até 3 (0,1%-3,6%) e o Livre até 2 (0,2-2,6).