PSD de Guimarães diz que vereador do Desporto não tem condições para exercer o cargo

A oposição PSD/CDS-PP em Guimarães defendeu esta quinta-feira que Nelson Felgueiras "não tem condições" para exercer o cargo de vereador do Desporto, independentemente das conclusões da auditoria interna ordenada pelo município aos apoios concedidos às associações desportivas.

A posição foi assumida pelo vereador Ricardo Araújo (PSD) durante a reunião do executivo camarário, um dia após o presidente da autarquia, Domingos Bragança (PS), anunciar a auditoria interna e que avocou as competências do vereador Nelson Felgueiras, na sequência de suspeitas sobre a atribuição de subsídios.

A realização de uma auditoria interna aos processos de atribuição de subsídios na área do Desporto e o assumir de competências do vereador do Desporto pelo presidente do município deveu-se ao alegado pedido feito por Nelson Felgueiras a um dirigente de uma associação desportiva, que recebeu apoios municipais, para que este angariasse militantes para o PS de Guimarães.

Em causa está o facto de a Associação de Desportos de Combate KTF, com atividade repartida entre Guimarães e Vizela, e com sede em Tabuadelo, usar as suas redes sociais para angariar militantes para o PS, alegadamente a pedido do vereador Nelson Felgueiras.

As mensagens, dirigidas aos residentes em Guimarães, podem ser lidas num grupo de WhatsApp por atletas, pais e treinadores e incluem uma ficha de inscrição no partido.

"Vamos ajudar quem merece e nos tem ajudado", lê-se no apelo, referindo-se ao vereador com a pasta do Desporto, Nelson Felgueiras.

Na introdução da mensagem que segue acompanhada por um boletim de inscrição no Partido Socialista, o presidente da KTF escreve ainda: "Vinha por este meio pedir a vossa ajuda. O vereador do Desporto precisa um pouco da nossa ajuda, como tem ajudado no que pode, cabe agora tentarmos retribuir".

O vereador do PSD Ricardo Araújo classificou hoje a situação de "demasiado grave" para que não se retirem consequências políticas, sublinhando que, tão importante como perceber se houve ou não favorecimento desta associação, é a questão e a ética política.

"Este pedido para que fossem angariados militantes para o PS é uma atitude política, não da esfera privada. Do ponto de vista político, em face da situação, o vereador Nelson Felgueiras não tem condições para continuar a exercer as competências que lhe foram delegadas, independentemente das conclusões da auditoria interna", declarou o social-democrata.

Nelson Felgueiras, que detinha os pelouros em matéria de fiscalização, de contraordenações, de execuções fiscais, de polícia municipal e de desporto e juventude, negou que tenha feito qualquer pedido ao dirigente associativo em causa, de quem disse ser amigo.

"O Ivo Cardoso é meu amigo pessoal que conheço desde os meus 15 anos. Foi meu treinador durante muitos anos e é um amigo de frequentar a minha casa. Na semana passada, em conversa com o Ivo e conhecendo o seu perfil dinâmico e interventivo, disse-lhe que ele seria, seguramente, um bom quadro para integrar o Partido Socialista. Em momento nenhum, repito em momento nenhum, solicitei ao Ivo que encetasse qualquer diligência ou enviasse qualquer tipo de mensagem a quem quer que fosse", explicou hoje o vereador.

Nelson Felgueiras assume que a mensagem enviada pelo dirigente associativo é "tremendamente infeliz", mas nega qualquer pedido ou intervenção, reiterando que a mesma é da total responsabilidade e autoria do dirigente associativo Ivo Cardoso.

Na sua intervenção na reunião de câmara, o vereador - que até ao fim da auditoria interna passa a exercer o cargo em regime de não permanência - elencou os valores recebidos por diversas associações desportivas nos últimos dois anos para demonstrar que nunca beneficiou a KTF.