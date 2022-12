PSP abate vaca à solta na Segunda Circular em Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está uma vaca à solta na 2ª circular pic.twitter.com/HT62bHdbhV — Nuno Fraga Coelho (@nunofragacoelho) December 10, 2022

A PSP e os bombeiros foram mobilizados, este sábado, para apanhar uma vaca à solta, na Segunda Circular, que acabou por ser abatida na zona do Colégio Militar, em Lisboa.Uma pessoa acabou por ficar ferida, ao ser atingida pelo animal.Fonte da PSP confirmou à agência Lusa que o animal foi inicialmente avistado na Segunda Circular e que quando a polícia se dirigiu ao local encontrou a vaca "na zona do Colégio Militar".A mesma fonte declarou que o animal teve de ser abatido, o que aconteceu por volta das 18h10, por se considerar que a vaca representava um perigo para terceiros.Em imagens partilhadas nas redes sociais, é possível ver o animal a correr no meio da estrada.