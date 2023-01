PSP arromba porta errada e deixa família em pânico no Cacém

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma família ainda dormia tranquila no seu apartamento no Cacém, concelho de Sintra, quando pelas 07h30 de quinta-feira cinco elementos da PSP arrombaram a porta. "Entre muitos gritos e armas apontadas, disseram que eram polícias e que estavam a fazer uma busca", contou aoum familiar dessas pessoas. Já os moradores estavam de "cara no chão" quando um dos PSP deu o alerta: "Enganámo-nos na casa!". E saíram, deixando para trás uma porta arrombada, uma casa desarrumada e uma família em pânico.Leia aqui o artigo na íntegra