A PSP confirmou que está a desenvolver uma investigação para tentar encontrar os suspeitos de confrontos na zona do Lumiar, em Lisboa.





Em comunicado, a autoridade policial esclarece que foi "acionada para a zona do Lumiar, no dia 17 de maio pelas 22h19, por haver notícia de alegadas agressões entre indivíduos". No mesmo documento, a PSP refere que foram encontrados três feridos, dois dos quais estão hospitalizados."Terão sido agredidos por um grupo de cerca de 15 indivíduos, desconhecendo-se a sua identidade", acrescentando que se estão "a desenvolver diligências no sentido de apurar a identidade dos intervenientes".Segundo apurou o Correio da Manhã, os três adeptos agredido são do Sporting e terão alegadamente sofrido os ferimentos após confrontos com membros de uma claque afeta ao Benfica.