PSP da Amadora encontra 13 gatos mortos em apartamento

Treze gatos foram encontrados mortos na sexta-feira, em elevado estado de decomposição, no interior de um apartamento na Damaia, Amadora, cuja proprietária se ausentou há mais de um mês, disse hoje à Lusa fonte policial.

Segundo a fonte, a PSP da Amadora tomou conta da ocorrência após ter sido chamada ao local pelos vizinhos da proprietária que se queixavam da existência de um "cheiro insuportável".

De acordo com a fonte, a proprietária do apartamento, na casa dos 50 anos, terá ido há mais de um mês para a sua terra, no concelho de Torres Vedras, devido à pandemia da covid-19, abandonando os animais à sua sorte, que acabaram todos por morrer.

Na sexta-feira, quando contactada pela PSP, regressou à Damaia e foi constituída arguida pelos crimes de maus tratos e abandono de animal de companhia, acrescentou a fonte.

A recolha dos animais mortos fez-se com o auxílio dos bombeiros da Amadora, que forneceram as máscaras de oxigénio.