PSP procura identificar envolvidos nas agressões de Famalicão

A Polícia de Segurança Público (PSP) "está a proceder à identificação" dos envolvidos nos confrontos de Famalicão, entre alegados adeptos do Sporting e do clube local, para ser feita comunicação ao Ministério Público, adiantou hoje José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, em entrevista à CNN Portugal."No quadro da participação ao Ministério Público, está a ser preparada uma que tem a ver com a identificação dos que ontem promoveram agressões e incidentes em Famalicão relacionados com as claques. A PSP está a proceder à sua identificação para comunicaar ao MP, para avaliação de eventuais responsaboilidades de natureza criminal", revelou o governante.José Luís Carneiro reiterou que foram dadas hoje orientações aos comandos da PSP e da GNR de comunidas ao Ministério Público (MP) "indícios que estabeleçam conecão entre movimentos extremistas e a relação que possam vir a ter com comportamentoos de indisciplina".O ministro admitou ter havido três momentos em que "pode ter estado em causa o dever de obediência e compromisso de missão de segurança", explicando: "Quandoi foram dadas como inoperacionais várias viaturas; sem segundo lugar, quando se apelou à entrega das armas; e agora estas baixas inopinadamente entregues últimos dias."