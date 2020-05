PSP recebida a tiro e à pedrada ao travar festa com 100 pessoas em bairro de Lisboa

A PSP regressou este domingo, cerca das 00h00, ao bairro Casal dos Machados, na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, para uma megaoperação de fiscalização com o objetivo de encontrar suspeitos dos desacatos ocorridos na madrugada de sábado.





A operação ocorre após três agentes da PSP terem ficado feridos quando tentavam travar uma festa com cerca de 100 pessoas aglomeradas que estava a consumir bebidas alcoólicas e a causar ruído na madrugada deste sábado. Os agentes tiveram de se deslocar ao bairro por três vezes para cessar a festa que ali estava a decorrer contra as normas impostas pelo Estado de Calamidade. Nas duas primeiras intervenções tentaram alertar quem ali estava de que a festa desobedecia aos critérios sanitários atuais e, devido ao ruído, estava ainda a incomodar os restantes moradores.À terceira intervenção, a patrulha da PSP foi recebida com hostilidade com tiros e arremesso de garrafas e pedras, confirmou fonte da PSP ao Correio da Manhã