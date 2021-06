PSP vai limitar circulação em Lisboa durante os Santos Populares

A Polícia de Segurança Pública vai colocar em campo um forte aparato policial a partir desta quarta-feira no âmbito dos Santos Populares. A PSP anunciou que vai haver um "forte dispositivo policial" nas ruas de Lisboa, especialmente nas zonas onde é mais comum haver celebrações ligadas aos santos populares.



De acordo com o comissário Ulisses dos Santos, durante uma conferência de imprensa, o patrulhamento vai ser particularmente intensivo nas zonas do Bairro Alto, o Cais do Sodré e a Avenida 24 de Julho. Nesses locais vai haver "limitação rodoviária e pedonal".