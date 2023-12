Publicadas novas tabelas de retenção do IRS para 2024: veja quanto vai receber a mais já em janeiro

As novas tabelas de retenção na fonte já estão publicadas em Diário da República e permitem quanto os trabalhadores dependentes e pensionistas vão reter mensalmente ao longo do próximo ano.A atualização das tabelas de retenção na fonte "reflete a redução transversal de IRS aprovada pela Lei do Orçamento do Estado para 2024, incluindo a atualização do valor de referência do mínimo de existência para efeitos do cálculo da liquidação de IRS e a respetiva proteção em sede de IRS do aumento da remuneração mínima mensal garantida de 760 euros para 820 euros em 2024", lê-se no diploma.