Pugilista hospitalizado após andar à luta com urso que lhe matou o amigo

O russo Ilya Medvedev, pugilista de 23 anos, andou à luta com um urso pardo, acabando por matá-lo com uma faca, depois de o animal o ter atacado quando pescava com um amigo na região da Sibéria.





O urso atacou primeiro o amigo do pugilista, que morreu no local. Medvedev ainda tentou atirar contra o animal, mas foi desarmado durante o ataque.Os gritos foram ouvidos por outro pescador, que rapidamente se dirigiu ao local para socorrer as vítimas. Ao 'New York Post' o homem contou que atirou quatro vezes para tentar dispersar a fera, mas o animal acabou por ser morto pelo pugilista, de 64 kg, depois de ter sido várias vezes golpeado com uma faca.Medveded foi depois conduzido ao hospital com graves lacerações no fígado e na cabeça mas, segundo o seu treinador, Dmitry Kosenko, não corre perigo de vida.