Putin anuncia "mobilização militar parcial" na Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, discursou na manhã desta quarta-feira ao povo russo, prometendo "apoiar aqueles que o regime de Kiev transformou em reféns" e anunciando um recrutamento parcial."É preciso dar passos para defender a soberania e integridade territorial da Rússia", afirmou, sublinhando que esse trabalho é particularmente importante junto dos territórios separatistas. "Vamos continuar com esse objetivo", assegurou, indicando que Lugansk está praticamente "livre de neonazis" e que os combates continuam em Donetsk. Ao mesmo tempo, deu conta de que assinou um decreto presidencial que dá início à mobilização parcial a começar esta mesma quarta-feira. Esta é a primeira mobilização russa desde a II Guerra Mundial, segundo a Reuters.O líder russo disse que o Ocidente "reforçou o armamento" da Ucrânia ao mesmo tempo que usou os ucranianos como "carne para canhão". Putin acusou ainda o ocidente de fazer "chantagem nuclear" contra a Rússia e afirmou que Moscovo "tem as armas para responder" a essas alegadas provocações.Putin criticou ainda o Ocidente por "apoiar os terroristas do Cáucaso", promovendo, alegadamente, a "divisão da Rússia como forma de a enfraquecer".Esta foi a primeira vez que Putin se endereçou aos russos desde o início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro deste ano. O discurso chegou a estar agendado e anunciado para a tarde de terça-feira, mas acabou por ser adiado para esta manhã. O discurso era pré-gravado e foi transmitido pelas 9h de Moscovo (menos duas horas em Portugal Continental).O presidente russo ordenou ainda que aumentasse a produção de armas por parte da indústria russa.