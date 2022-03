Putin diz que operações militares na Ucrânia "só serão interrompidas se pedidos da Rússia forem atendidos"

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu este domingo, durante uma conversa telefónica com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, um "cessar-fogo imediato" na Ucrânia e ofereceu-se para encontrar formas de alcançar a paz no país. "Vamos abrir o caminho para a paz juntos", disse Erdogan a Putin, numa conversa telefónica que durou uma hora.No entanto, e segundo a Reuters, o presidente russo garantiu que as operações militares só vão ser interrompidas se os "pedidos da Rússia forem atendidos". Putin disse ainda que a operação está a decorrer de acordo com o planeado e que espera que os negociadores ucranianos adotem uma abordagem mais construtiva na próxima ronda de negociações, explicou o Kremlin em comunicado.