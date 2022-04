Putin recebe António Guterres na próxima terça-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente russo, Vladimir Putin, aceitou reunir-se em Moscovo com o secretário-geral da ONU, António Guterres, na terça-feira e não na segunda-feira como inicialmente tinha sido avançado pela Reuters. Tanto o Kremlin como as Nações Unidas já confirmaram o encontro.A Rússia teria afirmado antes que não tinha recebido nenhum pedido de António Guterres desde do início da invasão da Ucrânia.