Qual o salário necessário para comprar casa? Dos 6.123 euros em Lisboa aos 2.043 em Braga

Sem ponta de surpresa, é no distrito de Lisboa que é preciso ganhar mais para poder comprar uma casa de 100 metros quadrados. Na região da capital, há que ter um salário mensal bruto de 6.123 euros, ou seja, quase o dobro das duas regiões que fecham o pódio – Madeira (3.573 euros) e Faro (3.495 euros), só depois surgindo o Porto com 3.477 euros.Em contrapartida, Guarda (771 euros), Portalegre (816) e Castelo Branco (879) são as regiões de Portugal onde é exigido um ordenado mais baixo.Entre os dois e os três mil euros, estão os distritos de Setúbal (2.692 euros), Aveiro (2.379), Évora (2.316) e Braga (2.043).A média nacional de salário mínimo bruto para um crédito de um imóvel de 100 metros quadrados é de 3.147 euros.As conclusões são da HelloSafe, plataforma que permite comparar produtos financeiros, num estudo em que calculou a hipótese de um crédito habitação para um imóvel com esta área."Com a média do metro quadrado em cada distrito e região de Portugal, nós obtivemos o preço médio de um imóvel com essa dimensão e simulamos um crédito imobiliário com taxa fixa de 3,5% e com uma duração de 25 anos", explica a HelloSafe, que considerou, para o efeito, uma participação pessoal de 10% do valor do imóvel, o mínimo exigido pelos bancos."A partir do valor da parcela, multiplicamos por três, para chegar ao salário necessário para ter a aprovação ao crédito", refere."Com um salário bruto médio de 3.165 euros para adquirir uma casa de 100 metros quadrados em Portugal, fica evidente que o mercado imobiliário no país apresenta desafios financeiros significativos para as famílias. As diferenças regionais também destacam a necessidade de considerar cuidadosamente a localização e os custos envolvidos na compra de imóveis. É fundamental que os compradores avaliem suas capacidades financeiras e explorem opções de crédito adequadas antes de realizar esse importante investimento", afirma Silvana Theodoro, analista da HelloSafe Portugal.