Quanto vai custar o divórcio a Bill Gates?

Um dos casais de bilionários mais influentes de sempre, Melinda e Bill Gates estão a divorciar-se após 27 anos de casamento, anunciaram no Twitter. Responsáveis pela maior fundação privada do mundo, Bill e Melinda continuarão a ser copresidentes da Fundação Bill e Melinda Gates, e a trabalhar em conjunto para moldar estratégias e definir a direção da organização, avançou um porta-voz à revista Forbes. Leia no Must o artigo completo.