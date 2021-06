Esta quinta-feira assinala-se o Dia Nacional das Pessoas Ciganas e Ricardo Quaresma recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de apelo à construção de "pontes entre as diferenças culturais".





"Não só as margens dos rios se devem unir pelas pontes. Também a humanidade deve saber construir as pontes entre as suas diferenças culturais. Neste dia, o meu apelo é simples. Por mais afastadas que estejam as margens do rio, por mais forte que seja a corrente, construir as pontes entre nós é o único caminho possível. Saibamos ter a inteligência para as construir", escreveu o internacional português, que joga no V. Guimarães, na página pessoal do Instagram.