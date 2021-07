Quatro mortos e mais de 30 desaparecidos em cheias na Alemanha

Quatro pessoas morreram e mais de trinta estão desaparecidas após cheias no oeste da Alemanha terem causado o desabamento de seis casas, disse a polícia esta quinta-feira.





As mortes foram relatadas no distrito de Ahrweiler, uma região vinícola às margens do rio Ahr que desagua no Reno.A Europa está a ser atingida por uma forte tempestade que começa a provocar estragos. Há registo de um bombeiro que se afogou esta quarta-feira durante o trabalho de resgate na Alemanha e um homem desaparecido depois de ter sido arrastado por um riacho noutra zona do país.Meteorologistas da DWD, um serviço de metereologia alemão, prevêem fortes chuvas no oeste da Alemanha para esta quinta-feira, e mais ainda no sudoeste e no sul do país. Não são, porém tão intensas quanto as registadas esta quarta-feira.Na República Checa, registaram-se, esta quarta-feira, pelo menos 800 chamadas sobre incidentes que vão desde árvores caídas a caves inundadas. Milhares de casas ficaram ainda sem eletricidade.As casas foram ainda inundadas com água e lama em algumas cidades no leste da Bélgica.