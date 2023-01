Queda de avião no Nepal causa pelo menos 40 mortos

Um avião com 72 pessoas a bordo caiu este domingo no Nepal no domingo, confirmou um porta-voz da companhia aérea Yeti Airlines. Já foram registados 40 óbtios, avança a agência Reuters."Havia 68 passageiros a bordo e quatro tripulantes (...) a ajuda está a caminho, não sabemos se há sobreviventes", disse Sudarshan Bartaula à agência France Presse.

O avião caiu entre o antigo e o novo Aeroporto Internacional de Pokhara, no centro do Nepal, 200 quilómetros a oeste da capital, Katmandu, e "desfez-se em pedaços".



Prosseguem agora as buscas pelas restantes pessoas que estavam dentro do avião.