Quem é Alexandra Tolstoy, a condessa que pede para não confundirmos os russos com Putin

Mãe de três filhos, aventureira, escritora e apresentadora de TV - é assim que se apresenta na sua conta de Instagram a Condessa Alexandra Tolstoy, nascida em Inglaterra, e, como o nome de família sugere, ainda parente do autor de Guerra e Paz e Anna Karenina. Nas duas últimas semanas, em plena crise desencadeada pela invasão da Ucrânia, esta loura com ares de it girl tornou-se notícia em Inglaterra: antes de mais porque, em tempos não muito distantes, viveu uma longa história de amor com o antigo banqueiro de Putin, Sergei Pougatchev, de que nasceram três filhos, mas também porque veio a público pedir que não se politizasse a cultura e o povo russo. O que lhe valeu não poucas críticas e muitos anti-corpos.