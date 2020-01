Quem era o gestor de Isabel dos Santos encontrado morto em casa

Nuno Ribeiro da Cunha, encontrado morto na garagem da sua casa no Restelo, em Lisboa, era o diretor do "private banking" do Eurobic e uma das pessoas visadas pela Justiça no alegado esquema de desvio de verbas públicas angolanas por Isabel dos Santos. Tinha 45 anos e deixa a mulher e quatro filhos.





Ribeiro da Cunha estava afastado do trabalho desde o início de janeiro deste ano, com uma baixa médica. No dia 7 de janeiro apareceu na sua casa em Vila Nova de Milfontes, no distrito de Beja, com ferimentos graves nos pulsos e na barriga.Leia o texto na íntegra na Sábado