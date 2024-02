Quem são as mulheres que deixa Alexei Navalny

Alexei Navalny, de 47 anos, principal opositor do Kremlin e grande inimigo de Putin, advogado, ativista anti-corrupção e preso político, morreu esta sexta-feira , na prisão, informaram os serviços prisionais do país, no que provavelmente será visto como um assassínio político atribuível a Vladimir Putin - ainda sem confirmações, que possivelmente nunca chegarão. Alexei Navalny estava preso na colónia penal IK-3, em Kharp, na região de Yamal-Nenets, que fica a cerca de 1900 quilómetros a nordeste de Moscovo, onde tinha sido condenado a 19 anos num "regime especial". No início de dezembro passado, o opositor de Putin desapareceu de uma prisão, onde cumpria uma pena de 30 anos por acusações de extremismo e fraude a somar aos mais 11 e meio a que foi condenado.Um nacionalista, Navalny teve um grande papel nos protestos de 2011-12 na Rússia, fazendo campanha contra a fraude eleitoral e a corrupção governamental, investigando o círculo íntimo de Putin e partilhando as suas descobertas em vídeos que obtiveram milhões de visualizações. Recentemente, o documentário produzido pela CNN, Navalny, de 2022, disponível em Portugal na HBO, retratou a sua vida. Leia o artigo na íntegra na Máxima